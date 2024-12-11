Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что в Днепропетровской области необходимо возводить фортификационные сооружения, рыть окопы и строить рубежи обороны для украинских войск. Причем начать такие работы нужно было значительно раньше.

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Задача №1 для врага

"Посмотрим, с чем Днепропетровская областная военная администрация пришла сегодня к критической черте, когда нужно отвечать за то, готов ли сегодня регион к обороне от агрессора", – подчеркнул он.

В то же время для того, чтобы начать вторжение в Днепропетровскую область россиянам нужно:

во-первых, прорвать украинскую оборону;

во-вторых, как минимум захватить город Покровск. Это для врага задача №1. Если бы она не стояла, то, возможно, Россия прорывалась бы на других направлениях и действительно нацеливалась бы на Днепропетровскую область.

К слову. Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов отметил, что потеря Покровска может иметь тяжелые последствия для обороноспособности Днепропетровской области. Регион по сравнению с Донецкой областью не застроен селами, поэтому продвижение россиян там будут быстрее.

На сегодня Днепропетровская область не вписана в конституцию России, и поэтому, если в худшем случае прорыв и осуществится, то враг, по мнению Жданова, может воспользоваться тем, чтобы разменять ее на Запорожскую или Херсонскую области.

Но вряд ли Днепропетровскую область включат в состав России. Даже для Кремля нужен какой-то показательный плебисцит для того, чтобы потом обосновать для международного сообщества то, что эти территории "на основании референдума" вошли в состав России. Понятно, что это показуха, но россияне все равно этот трюк выполняют,

– подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал о том, что враг пытается взять под контроль полностью юг Донецкой области. На его пути осталась Большая Новоселка – крупнейший населенный пункт в этом регионе. Россияне хотят взять его под контроль и выйти фактически в Днепропетровскую область.