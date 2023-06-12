Вся таблица Менделеева в "Крымском титане", – Свитан предположил последствия в случае подрыва завода

Российские оккупанты могут совершить очередную техногенную катастрофу, чтобы помешать наступлению ВСУ. Враг, вероятно, взорвет химический завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в случае взрыва предприятия химическое заражение распространится на несколько десятков километров.

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"Россияне минируют "Крымский титан". Именно сейчас происходит минирование основных емкостей с хлором, аммиаком – там вся таблица Менделеева", – сказал Свитан.

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Подрыв "Крымского титана" может остановить ВСУ на неделю

Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский титан") – предприятие по производству титановой продукции, расположенное в оккупированном Армянске. Ночью 24 августа 2018 года из-за российских обстрелов произошел выброс химического вещества с завода, и ситуация в городе вышла за пределы нормы. В дальнейшем предприятие может представлять экологическую катастрофу, в частности, для Херсонской области.

ВСУ могут форсировать Днепр с Херсонского направления уже через несколько недель. Поэтому россияне будут пытаться остановить украинские войска, чтобы перегруппироваться в Крыму или выйти из него.

Если враг все-таки решится на подрыв "Крымского титана", зону заражения придется проходить в защитных средствах и со специальным режимом. Это может задержать украинские войска минимум на неделю, потому что речь о почти всем Перекопе, Армянске.

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