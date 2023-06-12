Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у разі вибуху підприємства хімічне зараження сягне кількох десятків кілометрів.
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"Росіяни мінують "Кримський титан". Саме тепер триває замінування основних місткостей з хлором, аміаком – там уся таблиця Менделєєва", – сказав Світан.
Росіяни можуть підірвати "Кримський титан": дивіться відео
Підрив "Кримського титана" може зупинити ЗСУ на тиждень
ЗСУ можуть форсувати Дніпро з Херсонського напрямку вже за кілька тижнів. Тому росіяни намагатимуться зупинити українські війська, щоб перегрупуватись у Криму або вийти з нього.
Якщо ворог таки наважиться на підрив "Кримського титана", зону зараження доведеться проходити в захисних засобах і зі спеціальним режимом. Це може затримати українські війська мінімум на тиждень, бо мовиться про майже весь Перекоп, Армянськ.
Ситуація на "Кримському титані": останні новини
- На сьогодні через російський теракт на Каховській ГЕС процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Тому окупанти планують зупинити підприємство.
- Водночас інженерні підрозділи російської армії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.
- Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі "Кримський титан", щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.