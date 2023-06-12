Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у разі вибуху підприємства хімічне зараження сягне кількох десятків кілометрів.

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"Росіяни мінують "Кримський титан". Саме тепер триває замінування основних місткостей з хлором, аміаком – там уся таблиця Менделєєва", – сказав Світан.

Росіяни можуть підірвати "Кримський титан": дивіться відео

Зверніть увагу! Ukrainian Chemical Products (раніше "Кримський титан") – підприємство з виробництва титанової продукції, розташоване в окупованому Армянську. Вночі проти 24 серпня 2018 року через російські обстріли стався викид хімічної речовини із заводу, і ситуація в місті вийшла за межі норми. Надалі підприємство може становити екологічну катастрофу, зокрема, для Херсонської області.

Підрив "Кримського титана" може зупинити ЗСУ на тиждень

ЗСУ можуть форсувати Дніпро з Херсонського напрямку вже за кілька тижнів. Тому росіяни намагатимуться зупинити українські війська, щоб перегрупуватись у Криму або вийти з нього.

Якщо ворог таки наважиться на підрив "Кримського титана", зону зараження доведеться проходити в захисних засобах і зі спеціальним режимом. Це може затримати українські війська мінімум на тиждень, бо мовиться про майже весь Перекоп, Армянськ.

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