Зафиксированы массовые дезертирства в 250 мотострелковой бригаде России на Херсонщине, – "Атеш"

В 205 мотострелковой бригаде России зафиксированы массовые дезертирства. Это оккупационное войско сейчас находится на Херсонщине, а именно на Надднепрянском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные движения "Атеш".

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Причина дезертирства – произвол со стороны командиров

Агент движения "Атеш" сообщил, что причиной массового дезертирства среди россиян стал произвол со стороны их командиров.

К российским солдатам применяют групповые избиения, угрозы отправки на задание "в один конец" и круглосуточные дежурства без отдыха.

Также им уже месяцами не поступают обещанные военные выплаты.

Солдаты, не желая мириться с таким отношением, оставляют свои позиции. Некоторые через родных обращаются за помощью к правозащитным организациям, но пока без ответа,

– рассказали в "Атеш".

Там также отметили, что подобные случаи в российской армии – это не редкость, но в этой бригаде они стали массовыми.