На Луганщине оккупанты "охотятся" за людьми, которым приходят посылки из Европы
- Оккупационная власть Луганщины требует от работников почты передавать данные о получателях международных посылок, особенно из Европы.
- Доставка посылок из Европы происходит через российские города, после чего они попадают в Луганск как внутренние отправления России.
Оккупационные власти Луганщины следят за жителями, которые получают посылки из-за границы. Прежде всего, речь идет об отправке из Европы.
На Луганщине оккупанты заставляют работников почты передавать данные о людях, которым поступают посылки из-за рубежа. Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента".
За кем "присматривают" оккупанты в Луганске?
В Луганске от сотрудников почты требуют фиксировать фамилии, адреса и контакты получателей международных отправлений и передавать эти списки оккупационным правоохранительным органам.
Особое внимание уделяют посылкам из стран Европы, доставка которых происходит серыми путями через российские города, такие как Ростов, Белгород и другие хабы. Там посылку сначала принимает российский оператор, а уже потом она попадает в Луганск как внутреннее отправление России.
Что происходит на оккупированных территориях?
В аннексированном Крыму оккупанты начали массово снимать "не российские" буквы с вывесок, прикрывая это новым законом о защите русского языка. По сообщению Ассоциации реинтеграции Крыма (ARC), предприниматели вынуждены или тратиться на новые вывески кириллицей, или просто отдирать отдельные буквы. Особенно курьезно выглядит борьба с латинскими буквами, которые в России стали символами агрессии против Украины, например Z, O, V.
Оккупанты лишают людей медицинской и гуманитарной помощи, если те не имеют российского паспорта. По данным "АТЕШ", на Луганщине жители не могут даже испечь хлеб из-за проблем с электричеством и водоснабжением, а на оккупированных территориях Юга Украины людям отказывают в лечении, даже в срочных случаях.
Оккупанты на Херсонщине задним числом, с 24 февраля 2022 года, разорвали трудовые отношения с украинскими работодателями, из-за чего многие люди потеряли свой рабочий стаж. По данным Центра Национального Сопротивления, работников должны были "переназначить" по российскому законодательству и внести записи в трудовые книжки. Те, кто выехал в Россию, но не прошел эту процедуру, остались вне системы – без подтвержденного стажа, начислений и выплат. Российские компании не признают украинский стаж без оформления через оккупационные органы.