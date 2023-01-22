Россияне в оккупации выискивают родителей, чьи дети учатся по украинской программе

На оккупированных территориях Херсона до сих пор живут дети. Там есть образовательный процесс, но самое главное для Украины – жизнь детей и их родителей.

Об этом для 24 Канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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"Некоторые родители организуют онлайн-обучение по украинской программе. Я не хочу об этом много говорить, но это работает, хотя организовать очень сложно. Для нас самое главное – это безопасность детей и их родителей", – сказал Соболевский.

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По словам заместителя, в Херсонской области официально работают такие форматы обучения – семейный и экстернат. Это позволяет даже не присоединяться онлайн к учебным процессам, но получать образование.

Мы понимаем, что качество этого образования не будет надлежащим, поэтому потом будем все корректировать и дополнительно заниматься с детьми. Сейчас самое главное – это их жизнь и здоровье, потому что действительно можно "поехать на подвал", если враги зафиксируют обучение детей по украинской программе, – сообщил Соболевский.

Он добавил, что россияне угрожают людям лишением родительских прав. Заявляют, что будут забирать детей в интернаты.

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