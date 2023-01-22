Про це для 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
До теми "Перевиховання бандерівців": як росіяни знущаються з українських дітей
"Деякі батьки організовують онлайн-навчання за українською програмою. Я не хочу про це багато говорити, але це працює, хоч організувати дуже складно. Для нас найголовніше – це безпека дітей і їхніх батьків", – сказав Соболевський.
Залякують людей
За словами заступника, цьогоріч у Херсонській області офіційно працюють такі формати навчання – сімейний та екстернат. Це дозволяє навіть не приєднуватися онлайн до навчальних процесів, але освіту отримувати.
Ми розуміємо, що якість цієї освіти не буде належною, тому потім все корегуватимемо й додатково займатимемось з дітьми. Зараз найголовніше – це їхні життя і здоров'я, бо дійсно можна "поїхати на підвал", якщо вороги зафіксують навчання дітей за українською програмою, – повідомив Соболевський.
Він додав, що росіяни погрожують людям позбавленням батьківських прав. Заявляють, що забиратимуть дітей до інтернатів.
Що відбувається на окупованій частині Херсонської області: останні новини
- Вороги тероризують місцевих мешканців, перевіряють їхні телефони. Генштаб ЗСУ повідомляв, що 12 січня окупанти затримали трьох цивільних та вивезли їх в невідомому напрямку.
- В одному з сіл Каховського району росіяни оголосили "націоналізацію". Вони забирають майно у місцевих підприємців.
- Загарбники забороняють користуватися гривнями та шукають тих, хто ще не отримав російський паспорт. Крім цього, вони шукають охочих вступати в окупаційну поліцію.