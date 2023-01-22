Про це для 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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"Деякі батьки організовують онлайн-навчання за українською програмою. Я не хочу про це багато говорити, але це працює, хоч організувати дуже складно. Для нас найголовніше – це безпека дітей і їхніх батьків", – сказав Соболевський.

Залякують людей

За словами заступника, цьогоріч у Херсонській області офіційно працюють такі формати навчання – сімейний та екстернат. Це дозволяє навіть не приєднуватися онлайн до навчальних процесів, але освіту отримувати.

Ми розуміємо, що якість цієї освіти не буде належною, тому потім все корегуватимемо й додатково займатимемось з дітьми. Зараз найголовніше – це їхні життя і здоров'я, бо дійсно можна "поїхати на підвал", якщо вороги зафіксують навчання дітей за українською програмою, – повідомив Соболевський.

Він додав, що росіяни погрожують людям позбавленням батьківських прав. Заявляють, що забиратимуть дітей до інтернатів.

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