Поддерживают альтернативную реальность: что рассказывает враг о наступлении ВСУ и как себя ведет

Оккупанты прекрасно понимают, что будут оставлять временно оккупированную Херсонщину. Однако при этом они поддерживают альтернативную реальность, которую создают российские пропагандисты.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что россияне пытаются уехать.

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"Они с одной стороны транслируют, что "Россия здесь навсегда". С другой стороны, они пытаются покинуть Херсонщину и получить какую-то должность на территории России. Но не удается", – подчеркнул Соболевский.

Все потому, что эти предатели нужны именно на оккупированной территории, а в России их никто не ждет.

Как ведут себя россияне на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

Враг заселяется в гражданские дома

Оккупанты расселяют своих солдат в домах, которые покинули украинцы. В некоторых громадах россияне даже переодеваются в гражданских. Однако все прекрасно видят, кто именно въехал в населенный пункт.

Как только человек уезжает, его дом они либо ограбят, либо начинают использовать для расселения собственных солдат,

– рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета.

На оккупированную Херсонщину не заезжало очень много гражданских россиян. После деоккупации правобережья Херсонской области доверия к словам оккупационной так называемой "администрации" о том, что "они здесь надолго" – не было вообще.

"Если еще в Геническе большое количество, то в других районах их практически нет", – подчеркнул Юрий Соболевский.

Преимущественно есть россияне, которые приехали работать врачами или учителями. После командировки на несколько месяцев они обычно возвращаются домой.

"Особенное" отношение

Сейчас на временно оккупированной территории Херсонской области украинцам очень сложно находиться без российских документов. Такая возможность есть только в небольшом населенном пункте, пока туда не приедут захватчики и не закроют его на фильтрацию.

"Тогда во время проверки документов, если нет российского паспорта, это будет "особое" отношение. Они уже не играют в "добрых россиян". Все жестоко. Но еще большое количество людей дальше отказывается от этих документов", – сказал заместитель председателя Херсонского областного совета.

Что происходит на Херсонщине