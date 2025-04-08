Россия формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ, – спикер сил обороны Юга
- Россия формирует штурмовые батальоны из лиц, больных ВИЧ и гепатитом, на оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей.
- Эти подразделения проходят подготовку, но Россия намерена утилизировать их на поле боя, несмотря на их подготовленность.
Россия формирует новые штурмовые батальоны, привлекая к ним лиц, имеющих ВИЧ и гепатит. Такие подразделения проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
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Для чего Россия формирует батальон из больных гепатитом и ВИЧ
Волошин рассказал, что Россия начала формировать штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ.
Это свидетельствует о намерении просто утилизировать их на поле боя,
– отметил спикер.
Он добавил, что такие подразделения проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому эти военные уже не просто "пушечным мясом", а обученные бойцы.
Кроме того, Волошин отметил, что даже подготовленных штурмовиков Россия не ценит.
К слову, в The Telegraph проанализировали, как ВСУ удалось замедлить наступление оккупационных войск. В значительной степени этому способствовало успешное применение беспилотников Силами обороны.