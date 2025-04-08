Россия формирует новые штурмовые батальоны, привлекая к ним лиц, имеющих ВИЧ и гепатит. Такие подразделения проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Для чего Россия формирует батальон из больных гепатитом и ВИЧ

Волошин рассказал, что Россия начала формировать штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ.

Это свидетельствует о намерении просто утилизировать их на поле боя,

– отметил спикер.

Он добавил, что такие подразделения проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому эти военные уже не просто "пушечным мясом", а обученные бойцы.

Кроме того, Волошин отметил, что даже подготовленных штурмовиков Россия не ценит.

К слову, в The Telegraph проанализировали, как ВСУ удалось замедлить наступление оккупационных войск. В значительной степени этому способствовало успешное применение беспилотников Силами обороны.