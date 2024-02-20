Оккупанты снова начали их применять из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов. Страшнее ли они КАБов – объяснил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Угрожают ли управляемые мины "Смельчак"

Последний раз сообщалось об использовании "Смельчак" оккупантами в боях за Мариуполь весной 2022 года и во время осады Бахмута в начале 2023 года. Боеприпасы предназначены для применения из крупнокалиберных САУ "Тюльпан". Они советской разработки и были приняты на вооружение еще в 1983 году.

Они не совсем удобны для россиян и вообще ни для кого. Мина имеет лазерный луч с дальностью подсветки до 7 километров. Нужна прямая видимость, чтобы она смогла прицелиться на объект. Малый КПД, поэтому его перестали применять,

– отметил военный эксперт.

Зато возобновили использование из-за безысходности. Россияне имеют такой же снарядный голод, как и украинские военные.

Управляемая мина "Смельчак" имеет калибр 240 миллиметров, корпус длиной более 1,6 метра и вес более 134 килограммов, где в частности на боевую часть приходится 21 килограмм многокомпонентной взрывчатки или 32 килограммов тротила.

Схема стрельбы управляемыми минами "Смельчак"

В то же время управляемые авиабомбы примерно в 10 раз могут нанести большую угрозу, чем "Смельчак". Поскольку, например, ФАБ-500 имеет корпус длиной 2,5 метра без подрывника, вес около 500 килограммов, где масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составляет 300 килограммов.

Поэтому проблем серьезных не доставит. Мина "Смельчак" и рядом не стояла с КАБами ФАБ-500,

– отметил Роман Свитан.

Интересно! Впервые "Смельчак" был применен во время войны в Афганистане в 1985 году. Производит ли Россия сейчас управляемые мины комплекса "Смельчак" к САУ "Тюльпан", или просто отстреливает советские запасы – данные отсутствуют.

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