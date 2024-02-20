Оккупанты снова начали их применять из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов. Страшнее ли они КАБов – объяснил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Угрожают ли управляемые мины "Смельчак"
Последний раз сообщалось об использовании "Смельчак" оккупантами в боях за Мариуполь весной 2022 года и во время осады Бахмута в начале 2023 года. Боеприпасы предназначены для применения из крупнокалиберных САУ "Тюльпан". Они советской разработки и были приняты на вооружение еще в 1983 году.
Они не совсем удобны для россиян и вообще ни для кого. Мина имеет лазерный луч с дальностью подсветки до 7 километров. Нужна прямая видимость, чтобы она смогла прицелиться на объект. Малый КПД, поэтому его перестали применять,
– отметил военный эксперт.
Зато возобновили использование из-за безысходности. Россияне имеют такой же снарядный голод, как и украинские военные.
Управляемая мина "Смельчак" имеет калибр 240 миллиметров, корпус длиной более 1,6 метра и вес более 134 килограммов, где в частности на боевую часть приходится 21 килограмм многокомпонентной взрывчатки или 32 килограммов тротила.
Схема стрельбы управляемыми минами "Смельчак"
В то же время управляемые авиабомбы примерно в 10 раз могут нанести большую угрозу, чем "Смельчак". Поскольку, например, ФАБ-500 имеет корпус длиной 2,5 метра без подрывника, вес около 500 килограммов, где масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составляет 300 килограммов.
Поэтому проблем серьезных не доставит. Мина "Смельчак" и рядом не стояла с КАБами ФАБ-500,
– отметил Роман Свитан.
Украина столкнулась с дефицитом снарядов: что говорят в мире
- На фоне нехватки снарядов Чешский президент Петр Павел нашел около 800 тысяч артиллерийских снарядов по всему миру, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель при условии, что ЕС оплатит эти поставки. Речь идет о 500 тысячах боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысячах единиц калибра 122 миллиметров.
- Руководительница министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот прокомментировала заявление президента Чехии. По ее словам, Нидерланды признают необходимость помощи Украине в ее борьбе за свободу и европейскую стабильность. Министр сказала, что нужно использовать все возможные меры, чтобы закупить снаряды для Украины, чтобы украинцы могли воевать.
- Несмотря на то, что законопроект с помощью медленно продвигается в Конгрессе США, Джо Байден имеет возможность помочь Украине. Один из законов дает ему полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд. Кроме того, в Белом доме заявили, что украинские подразделения отступили из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов, возникшей по причине бездействия Конгресса США.