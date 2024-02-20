Окупанти знову почали їх застосовувати через відсутність достатньої кількості боєприпасів. Чи страшніші вони за КАБи – пояснив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Чи загрожують керовані міни "Смельчак"

Востаннє повідомлялось про використання "Смельчак" окупантами у боях за Маріуполь весною 2022 року та під час облоги Бахмута на початку 2023 року. Боєприпаси призначені для застосування із великокаліберних САУ "Тюльпан". Вони радянської розробки та були прийняті на озброєння ще в 1983 році.

Вони не зовсім зручні для росіян і взагалі ні для кого. Міна має лазерний промінь з дальністю підсвітки до 7 кілометрів. Потрібна пряма видимість, щоб вона змогла прицілитися на об'єкт. Малий ККД, тому його перестали застосовувати,

– зазначив військовий експерт.

Натомість відновили використання через безвихідь. Росіяни мають такий самий снарядний голод як і українські військові.

Керована міна "Смельчак" має калібр 240 міліметрів, корпус завдовжки понад 1,6 метра та вагу понад 134 кілограмів, де зокрема на бойову частину припадає 21 кілограм багатокомпонентної вибухівки або 32 кілограмів тротилу.

Схема стрільби керованими мінами "Смельчак"

Водночас керовані авіабомби приблизно в 10 разів можуть завдати більшої загрози за "Смельчак". Оскільки, приміром, ФАБ-500 має корпус завдовжки 2,5 метра без підривника, вагу близько 500 кілограмів, де маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті становить 300 кілограмів.

Тому проблем серйозних не завдасть. Міна "Смельчак" і поряд не стояла з КАБами ФАБ-500,

– наголосив Роман Світан.

Цікаво! Вперше "Смельчак" був застосований під час війни в Афганістані у 1985 році. Чи виготовляє Росія зараз керовані міни комплексу "Смельчак" до САУ "Тюльпан", чи просто відстрілює радянські запаси – дані відсутні.

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