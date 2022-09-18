Россияне начали массовый обстрел во время эвакуации пациентов психбольницы в Харьковской области: есть погибшие

В Харьковской области во время эвакуации россияне приступили к массированному обстрелу. К сожалению, есть погибшие среди медицинского персонала и раненные среди пациентов.

Сегодня, 18 сентября, в селе Стрелеча, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. В этот момент российские военные безжалостно приступили к обстрелу.

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Часть пациентов удалось эвакуировать

Даже под обстрелами, рискуя жизнями, медики пытались спасти больных. В общей сложности удалось эвакуировать 30 пациентов. При этом в заведении более 600 пациентов.

4 медика отдали жизнь за спасение людей

По предварительным данным, во время эвакуации в результате российских обстрелов погибли 4 медицинских работника. Еще 2 получили ранения.

Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем – военные преступники и террористы,

– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что село Стрелеча освободили от российских оккупантов в десятых числах сентября. Населенный пункт расположен на границе с россией, поэтому, несмотря на деоккупацию, местные жители до сих пор страдают регулярными террористическими обстрелами со стороны россиян.

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