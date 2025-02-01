"С энтузиазмом в глазах": россияне начали радостно сдаваться в плен ВСУ из-за пыток командиров

Тактика россиян на фронте начала меняться. Оккупанты теперь обходят крупные населенные пункты, стараясь не заходить и не воевать в них.

В эфире 24 Канала офицер ВСУ Сергей Цехоцкий привел пример города Покровск. Россияне в конце лета 2024 года делали попытку зайти, но поняли, что будут иметь колоссальные потери.

Интересно Украина впервые применила большой многоразовый дрон, несущий 250-килограммовую бомбу, – Forbes

В 2025 году оккупанты пытаются обойти город Покровск и продвинуться на трассу Покровск – Павлоград. Для них это заканчивается очень большими потерями, которые надо пополнять.

"Хочу подчеркнуть, что с большой радостью они сдаются в плен. Глаза горят, когда они попадают к нам в плен. Рассказывают очень много интересных вещей. Самое главное – они сообщают о состоянии их подразделений", – вспомнил офицер ВСУ.

Почему россияне охотно идут в плен

По словам Цехоцкого, российские командиры осуществляют пытки даже над своими. Кроме того, постоянно врут о реальном положении дел и постоянно забрасывают "мясные штурмы".

Других вариантов у них нет, потому что, скорее всего, политическое руководство, а именно этот изверг Путин, гонит их. (Диктатору – 24 Канал) надо какие-то успехи, чтобы подготовиться к переговорам. Мы все это хорошо понимаем,

– отметил офицер ВСУ.

Он отметил, что именно поэтому надо всеми возможностями поддерживать ребят из Вооруженных Сил Украины.