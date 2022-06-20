Россияне начали учения в Калининградской области: будут стрелять из "Градов" и "Гиацинтов"

Россия начала военные учения в Калининградской области на фоне запрета транзита санкционных грузов через Литву. Российские военные будут учиться стрелять из артиллерии.

Россияне проведут учения по стрельбе из "Ураганов"

О военных учениях сообщил Балтийский флот России. В сообщении говорится, что на территории Калининградской области россияне проведут учения по стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

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Также российские военные проведут стрельбы из крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения.

Заметим, что Балтийский флот России объявил об учебе в Калининградской области 13 июня. Сообщалось, что участие в учениях примут более 3 тысяч военных.

Учения россиян состоятся на фоне обострения отношений с Литвой

В России открытой угрожают Литве и Европейскому Союзу. Как известно, Москва не ищет поводов для агрессии и ворвалась с войной в Украину.

На этот раз в России оправдывают свою агрессивную политику тем, что литовская железная дорога прекратила транзит ряда российских товаров в Калининград, попавших под санкции Евросоюза.

Под запрет ЕС попали почти 50% всех доставляемых грузов из регионов России. Поэтому россияне, если захотят доставлять в Калининградскую область запрещенные товары, будут вынуждены делать это по Балтийскому морю.

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В России принципиальное решение Литвы было встречено привычной истерикой. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сказал , что "это нарушение всех и вся", и назвал действия Литвы незаконными.

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов вообще пригрозил Евросоюзу и Литве. Он сказал, что Россия "развяжет руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Еще раньше в России додумались упразднить постановление о признании независимости Литвы, которое приняли еще в СССР. Соответствующий законопроект в Госдуме зарегистрировал российский депутат Евгений Федоров.

Ему сразу ответил литовский депутат Матас Малдейкис. Он отметил, что в Литве тоже могут "поиграть в отмене исторических событий" и напомнил, что "Смоленск – Литва".

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