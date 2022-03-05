Россияне начинают стрелять в мирных протестующих, но акции будут продолжаться, – МВД

В Министерстве внутренних дел отметили, что россияне уже начали открывать огонь по мирным жителям Украины. Однако акции протеста это не остановит.

Протесты украинцев против попыток россиян захватить украинские города, прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Акции против оккупантов будут продолжаться

Представитель ведомства отметил, что 5 марта все видели, что происходило в Херсоне, когда мирные жители выгнали из центра российский БТР. Похожие акции прошли и в других украинских городах – Мелитополе, Бердянске, Новопсковске.

Русские в Новопсковске стреляли в мирных людей. К сожалению, одного мужчину ранили. Но я уверен, что митинги будут продолжаться,

– подчеркнул Денисенко.

что глава Луганской ОВА сообщил о трех пострадавших в результате открытия врагом огня по мирным людям.

Советник министра добавил, что 6 марта в Новой Каховке в 11.00 в центре города будет акция протеста.

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