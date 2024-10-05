Говорить об обороне Покровска рано: Жданов назвал 2 препятствия на пути россиян

Российские оккупанты находятся в 7 километрах от Покровска. Наступление врага продолжается. Сегодня основным опорным пунктом является Селидово. Чем дольше ВСУ смогут его удерживать, тем больше оттянут оборону города.

Пока стоит Селидово и Курахово, то говорить об обороне Покровска еще рано. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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Где враг сосредотачивает основные усилия

Олег Жданов отметил, что российское командование ведет боевые действия с целью охватить Селидово в полукольцо, чтобы заставить украинские войска выходить. На Времовском оперативном направлении боевое напряжение спало.

Очевидно, российское командование проводит перегруппировку войск. Возможен вариант переброски на соседние оперативные направления. Вероятнее всего, на Кураховское. Ведь с Курахово возможно зайти на Покровск с юга. Поэтому там может быть усиление.

Сегодня на Кураховском и Покровском направлениях россияне сосредотачивают свои основные усилия в плане наступления вглубь нашей территории. Поэтому пока Покровск страдает от обстрелов. Но пока стоит Селидово и Курахово, говорить об обороне Покровска, по моему мнению, еще рано,

– подчеркнул военный эксперт.

Ситуация на Покровском направлении: показываем на карте DeepState

Напомним, как сообщил глава Покровской ГВА Сергей Добряк, захватчики не отказались от наступления на Покровск. До окраин города им осталось 7 километров. Враг оставляет Покровск без света, воды, газа. Известно, что критическая инфраструктура уничтожена на 80%. В городе остается 13 050 человек, в частности, 94 ребенка. По его словам, всех детей вывезут. Эвакуация из города продолжается.