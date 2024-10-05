Поки стоїть Селидове та Курахове, то говорити про оборону Покровська ще зарано. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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Де ворог зосереджує основні зусилля

Олег Жданов зазначив, що російське командування веде бойові дії з метою охопити Селидове у півкільце, щоб змусити українські війська виходити. На Времівському оперативному напрямку бойове напруження спало.

Очевидно, російське командування проводить перегрупування військ. Можливий варіант перекидання на сусідні оперативні напрямки. Найімовірніше, на Курахівський. Адже з Курахового можливо зайти на Покровськ з півдня. Тому там може бути посилення.

Сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках росіяни зосереджують свої основні зусилля у плані наступу вглиб нашої території. Тому поки Покровськ потерпає від обстрілів. Але поки стоїть Селидове та Курахове, говорити про оборону Покровська, на мою думку, ще зарано,

– підкреслив військовий експерт.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті DeepState

Нагадаємо, як повідомив глава Покровської МВА Сергій Добряк, загарбники не відмовилися від наступу на Покровськ. До околиць міста їм залишилося 7 кілометрів. Ворог залишає Покровськ без світла, води, газу. Відомо, що критична інфраструктура знищена на 80%. У місті залишається 13 050 людей, зокрема, 94 дитини. За його словами, всіх дітей вивезуть. Евакуація з міста триває.