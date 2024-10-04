Таку заяву зробив підполковник Янек Кессельманн, заступник начальника Центру розвідки Міноборони Естонії.

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Покровськ, ймовірно, доведеться залишити

Кессельманн підкреслив, що у середньому кількість російських обстрілів на всій лінії фронту за останні сім днів становить 167 обстрілів на добу. І майже 50 відсотків цих ударів спрямовані противником на Донеччину, у напрямку Покровська.

Також підполковник зазначив, що окупантам за останній тиждень вдалося просунутися до околиць Покровська на один – два кілометри. Ворог стоїть у 7 кілометрах від міста. Розвідник каже, що коли росіянам вдасться зберегти таку інтенсивність наступу, ЗСУ змушені будуть відійти від Покровськ і зайняти позиції трохи глибше.

Окремо підполковник висловився щодо взяття загарбниками Вугледару. Ймовірно, надалі на цьому напрямку буде спостерігатися подальша консолідація дій ворога.

Нагадаємо, що тривалі місяці Покровський напрямок залишається одним із найзапеклішим на фронті. Там відбувається найбільша кількість боєзіткнень. На початку вересня стало відомо, що ворог наблизився на відстань 10 кілометрів від околиць міста. Трохи пізніше Головком заявив, що вдалося сповільнити наступальні дії окупантів на цьому напрямку, зокрема завдяки Курській операції ЗСУ. Ситуація у напрямку Покровська на певний час стабілізувалася. Однак вже згодом ворог поновив там свій наступ. Водночас загарбники намагаються знищити місто до того, аби потім захопити руїни. Окупанти б'ють по місту КАБами, трощать його інфраструктуру. Так, 10 вересня внаслідок російського обстрілу була зруйнована газорозподільна станція. 12 вересня стало відомо, що окупанти перебили водопостачання до міста, а також знищили міст між Покровськом і Мирноградом. Наразі інфраструктура у місті зруйнована або пошкоджена на 80 відсотків. Люди залишилися без води, газу та світла. Нині у місті перебувають 13 тисяч людей, серед них – 94 дитини. Евакуація триває.