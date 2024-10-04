Про це в етері 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, зазначивши, що Росія намагається стерти з лиця землі села й міста, як це видно на прикладі Вугледара, Авдіївки, Бахмута, Рубіжного, Попасної.

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Росія атакує авіабомбами житлові масиви

Протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Військовослужбовець наголосив, що внаслідок обстрілів окупанти знищують не якісь важливі інфраструктурні чи військові об'єкти, а цивільні, де живуть люди, наприклад, готель та житлові будинки.

Перед цим ворог зруйнував 56 будинків у приватному секторі. КАБів й ФАБів неймовірно багато. Бувало таке, що на позицію прилітає від ворога по 6 – 7 керованих авіабомб, чутно скільки їх прилітає і в сусідніх населених пунктах. За вчора тільки в напрямку Слов'янська противник запустив 20 КАБів,

– поділився Отченаш.

Наразі 4-та бригада "Рубіж" Нацгвардії України, де несе службу Андрій Отченаш, збирає кошти на авто та обладнання для артрозвідки. Військовослужбовець зазначив, що автівки часто підпадають під удар противника і знищуються, в тому числі внаслідок роботи ворожих FPV-дронів. Тому є постійна потреба в авто, його ремонті, комплектуючих для артилерійських підрозділів, зокрема для артрозвідки, пілотів, систем РЕБ.

Долучитись до збору можна донатом. Номер карти: 5375 4112 2297 3617.