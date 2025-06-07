Российские войска в 20 километрах от Сум, – в DeepState рассказали о ситуации в области

Россияне пытаются оккупировать Сумскую область. Врагу удалось занять часть населенных пунктов.

В частности, Кондратовку и Алексеевку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россия хочет захватить полстраны до конца 2026 года: в ISW оценили реалистичность планов

Какова ситуация на Сумщине

По данным аналитиков DeepState, россияне полностью заняли Кондратьевку и Алексеевку. Они накапливают там пехоту и продолжают пытаться двигаться в глубину украинской территории. После этого хотят оккупировать поселок Хотень и закрепиться в нем.

Стоит отметить, что оккупанты также пытаются зайти в Малую Корчаковку. В этом районе им удалось выйти на двадцатикилометровое расстояние до Сум. Вследствие того в ближайшее время российские военные могут начать атаковать город FPV-дронами.

Россияне пытаются оккупировать Сумскую область: ситуация на карте

Тяжелая ситуация по отрезку Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка. Оккупанты подобрались вплотную к этим населенным пунктам, пробуют их полностью занять и закрепиться.

В DeepState говорят, что сейчас зафиксировано поражение вокруг Яблоновки. Кроме этого, россияне пробуют зайти в Юнаковку. Однако это довольно трудно сделать из-за того, что российская армия разрушила населенный пункт и теперь даже негде спрятаться.

Зато в районе Локни оккупанты пытаются продвинуться восточнее села и заходить в леса в направлении Садков. Аналитики отмечают, что в случае, если российская пехота зайдет туда, выбить ее будет крайне трудно.

Заметим, что основным российским ресурсом на Сумщине является пехота. Враг сосредоточил значительные силы в этом районе после вытеснения подразделений Сил обороны на Курщине.

Огневой поддержкой оккупантам служат различные дроны. Однако стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках россияне почти не применяют технику, а ставят свои усилия на пехоту и на дроны, которые выбивают логистику и позиции.

Как сообщает "УНИАН", бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев рекомендует жителям Сум, особенно семьям с детьми и пенсионерам, эвакуироваться из областного центра.

Он отмечает, что россияне поставили перед собой задачу сделать из Сумщины буферную зону. При этом Селезнев надеется, что оккупантам все же не удастся преодолеть передовые оборонительные рубежи.