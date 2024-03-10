В Мариуполе пожары: Андрющенко сказал, что пытаются скрыть россияне
В оккупированном Мариуполе традиционно происходят весенние пожары. Оккупанты намеренно поджигают пойму реки в Кальмиусском районе города, для этого придумывают просто смешные причины.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты пытаются перестраховаться в случае непоправимых последствий. К слову, россияне устроили цирк в Мариуполе накануне псевдовыборов.
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Что хочет скрыть враг
Советник мэра Мариуполя рассказал, что за время оккупации города россияне поджигают поле каждые выходные в одном и том же месте. Пожарные работают на других участках, поэтому не могут потушить пламя, но не просто так. Оккупанты делают различные вбросы "почему там горит", а на самом деле они построили там дом.
Здание возвели в запрещенном месте, где расположена пойма реки Кальмиус. Когда оккупанты его поставили как другие "бетонные курятники", оно треснуло из-за плавуна. Дом начали ремонтировать. Местные подняли шум, почему же в новостройку более года никого не заселяют. Тогда враг подорвался и взялся селить завезенных мигрантов.
Увидев, что дом понемногу начал разрушаться, оккупанты начали затягивать и не вводить его в эксплуатацию, чтобы не платить застройщикам. Они пытаются перестраховаться, ведь если здание полностью упадет, то якобы из-за пожара, а не потому, что построено в запрещенном месте.
Поэтому они жгут с надеждой, что он просто сгорит дотла. Как бы дом есть, стоял. Жить нельзя? Нельзя. Но построен? Построен. А то, что оно треснуло, то же не из-за того, что в пойме построили, а из-за того, что был пожар. Поэтому они поджигают. Эпицентр всегда один и тот же. Пожар в начале еще можно локализовать, но нет пожарных. Они приезжают уже ближе к вечеру,
– отметил Петр Андрющенко.
Оккупанты придумывали разные версии, почему там постоянно происходят пожары:
- поджигает сопротивление;
- надо сжечь сухостой, чтобы люди пасли коз;
- повысилась температура воздуха, поэтому камыш самостоятельно загорелся.
На минуточку, это начало марта, +10 еще нет. А у них уже пожар, потому что температура воздуха стремительно прыгнула. У россиян всегда две причины: либо деньги, либо "тупорукость". Здесь две причины сошлись в одну, поэтому оно будет пылать, пока этот проклятый дом они не сожгут тем или иным способом,
– констатировал Андрющенко.
Новости Мариуполя: главное
- Накануне "президентских выборов России" оккупанты в Мариуполе начали "охотиться" за жителями с автоматами. Все действует по принципу "кого поймают – тот и проголосует".
- Через "бандитские схемы" оккупанты пытаются скупать жилье у мариупольцев. Так, они отпирают чужие квартиры, выдают их за свое имущество и продают желающим россиянам.
- К тому же, когда захватчики размещают объявления о сдаче в аренду квартиру, они пишут, что она "только для славян". Оккупанты хотят сделать город похожим на нацистский.