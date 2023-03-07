Россияне сознательно выложили видео казни украинского военного: ГУР обещает найти виновных

Российские оккупанты намеренно выложили в сеть видео с расстрелом украинского военного. Они хотели испугать украинцев.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россияне сознательно записали видео

Юсов подчеркнул, что военнопленный был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. То, что военного убили под лозунг "Слава Украине", свидетельствует о еще одном проявлении геноцидной войны и политике геноцида агрессора.

Чиновник подчеркнул, что россияне сознательно записали это преступление на видео и намеренно его обнародовали. оккупанты не стесняются актов геноцида.

Хотели запугать украинцев

По словам Юсова, это сделано, чтобы поднять уровень ненависти к украинцам внутри страны и запугать самих украинцев. Однако на самом деле это только сплачивает украинцев. Так же, как было при так называемом "блицкриге" или ракетных ударах.

Юсов отметил, что исполнителей этого преступления уже ищут. Это "вопрос чести".

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