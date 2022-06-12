Россияне нанесли авиационный удар парой Су-25 по Каменскому на Запорожье
Источник:Силы обороны Запорожского края
За минувшие сутки оккупанты нанесли удары по инфраструктуре и жилым домам в нескольких населенных пунктах на Запорожье. В частности, под атаку попало село Каменское Васильковского района. По нему ударили штурмовиками Су-25.
Враг обстреливает Запорожскую область
Также удары нанесли по городу Гуляйполе и поселку городского типа Железнодорожное, что в Пологовском районе. В результате этих обстрелов разрушения подверглись ориентировочно 19 домов, квартир и объектов инфраструктуры.
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Даниловку и Темеровку обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град", а Железнодорожное – из РСЗО "Смерч". Времевку атаковали вражеские танки.
Кроме того, 11 июня россияне произвели 21 обстрел позиций украинских подразделений вдоль линии столкновения в районах Каменского, Железнодорожного, Новоданиловки, Орехова, Ольговского, Староукраинки, Темеровки, Водяного и Первомайского. Захватчики использовали весь спектр вооружения.
Ситуация на Запорожском направлении фронта
За прошедшие сутки россияне не проводили активных боевых действий на юго-восточном направлении. Однако они пытаются удерживать ранее занятые территории, проводят ротации личного состава, рассредоточивают силы во избежание огневого поражения с украинской стороны и производят поражение позиций подразделений Сил обороны.
Кроме того, кафиры совершенствовали инженерное оборудование на линии обороны, а в отдельных районах проводили воздушную разведку с беспилотниками.
Основные свои силы и средства они до сих пор сосредотачивают в районах Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.
Украинские военные продолжают сопротивляться
Военные силы обороны уверенно защищают родную землю и сопротивляются врагу. За прошедшие сутки они снова приумножили потери кафиров и ликвидировали:
- 3 танка,
- 3 боевые бронированные машины,
- 4 единицы автомобильной техники,
- 19 военных личного состава, еще 7 – ранены.
Также украинским защитникам удалось уничтожить склады боеприпасов, блиндаж и наблюдательный пункт россиян.
Общие потери врага по состоянию на 12 июня
Генштаб ВСУ традиционно обнародовал актуальные данные по потере врага на 109 день полномасштабной войны . Так, с 24 февраля стараниями украинских военных Россия потеряла:
- личного состава – 32 150,
- танков – 1430,
- боевых бронированных машин – 3484,
- артиллерийских систем – 715,
- РСЗО – 226,
- средств ПВО – 97,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2455,
- специальной техники – 54.
Важно – оперативная сводка Генштаба по ситуации на фронте 12 июня: смотрите видео