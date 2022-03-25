Россияне нанесли два ракетных удара по воинской части под Днепром: разрушения – серьезные

На Днепропетровщине прошли еще одни тревожные сутки. Сообщается, что в ночь на 24 марта российские войска нанесли 2 ракетных удара по воинской части на окраине Днепра.

По данным ГСЧС Украины в Днепропетровской области, оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части около 22:38. В результате обстрела разрушили здания части, также возникли два пожара.

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Известно о серьезных разрушениях. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Информацию о погибших и пострадавших устанавливают,

– говорится в публикации ГСЧС.

Какие именно ракеты нанесли удар также неизвестно.

Информацию о ракетных ударах по воинской части в окрестностях Днепра подтвердило Воздушное командование "Восток".