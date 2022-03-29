Россияне нанесли около 46 обстрелов по Харьковщине: есть жертвы

За предыдущие сутки, 28 марта, российские оккупационные войска нанесли около 46 артиллерийских и минометных обстрелов в Харькове и области. В результате ударов пострадали несколько населенных пунктов.

Речь идет в частности о Салтовке, "Новых Домах", поселке Жуковского, Пятихатки, Алексеевке, "Горизонте", Кулиничах, Чугуеве, Дергачах. Об этом в новом своде рассказал глава Харьковской ОГА/ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы на Харьковщине: данные за 28 марта

По данным ОГА, в течение 28 марта на Харьковщине зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Так, по городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты. К сожалению, один человек погиб. Сообщается о пострадавших, количество которых уточняется. Также в сообщении Синегубова говорится о ликвидации пожара в Чугуевском районе.

Новые трофеи ВСУ

Несмотря на агрессивное поведение врага, Вооруженные Силы Украины удерживают позиции.

На сегодняшний день ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои,

– пишет Синегубов.

За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили множество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник. Теперь это перейдет нашим Вооруженным Силам.

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