Россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью на Сумщине
Источник:Генштаб ВСУ
Ракетные удары с территории России не прекращаются. Оккупанты с самолетов Су-35 приготовили по Белополью Сумской области.
Россияне обстреляли приграничье Сумщины еще и из артиллерии город Середину-Буду Шосткинского района. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 1 июня.
Обратите внимание Россияне закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб
Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области,
– говорится в сообщении.
Также на Северском направлении российские подразделения производят инженерное оборудование своих позиций в районах нескольких населенных пунктов Брянской области. Это происходит на расстоянии около 3 км от государственной границы Украины.
Ситуация на направлениях по состоянию на утро 1 июня
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска охраняют границу с Украиной.
- На Слобожанском направлении российские кафиры удерживают занятые позиции. В Донецком направлении враг продолжает наступление. Он обстреливает позиции ВСУ по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.
- На Харьковском направлении россияне обстреляли Александровку, Слатино и Циркуны, ударили с вертолетов по Веселому и Терновому.
- На Славянском направлении российские захватчики понесли потери у Довгенького . Поэтому они отвели отдельные подразделения для восстановления в Изюм. Также враг усилил группировку в районе Купянска.
- На Лиманском направлении оккупанты наступают на направлении Лиман – Старый Караван при поддержке вертолетов Ка-52,
- На Северодонецком направлении россияне закрепляются в центре города.
- На Запорожском направлении враг оборудует свои позиции .
- На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях агрессор обстреливает наши минометы и ствольную артиллерию.
- На Южнобужском направлении российские кафиры массово обстреляли территории возле Николаевки, Новопавловского и Широкого.
- Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну из них отнесло волнами к берегу Одесщины, где обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил. Другую мину украинские защитники взорвали прямо в море.