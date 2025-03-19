Россияне нанесли ракетный удар по Каменскому району: есть раненые, один в тяжелом состоянии
- Россия нанесла ракетный удар по Каменскому району.
- Есть трое раненых, один в тяжелом состоянии.
Враг ударил ракетой по Каменскому району Днепропетровской области. Есть раненые, в том числе в тяжелом состоянии.
Предварительно известно о трех раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
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Что известно об ударе по Каменскому району
В Днепропетровской ОВА в 16:59 сообщили, что враг нанес ракетный удар по Каменскому району.
Предварительно известно о 3 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Детали относительно разрушений пока выясняются.
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Напомним, в ночь на 19 марта Россия запустила по Украине 145 ударных дронов "Шахед" и 6 ракет. Подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов.
Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.
Несмотря на это, в результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.