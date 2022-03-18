Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших, 6 раненых
Источник:телеграм Павла Кириленко
Утром 18 марта враг совершил ракетный обстрел по Краматорску. Поврежден жилой дом и админздание. По меньшей мере, 2 человека погибли, еще несколько – травмированы.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в соцсетях. На данный момент подробности устанавливают.
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Россияне не способны воевать с армией, – Кириленко
Кириленко написал, что сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых.
Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло обстреливать гражданских,
– отметил Кириленко.
Отметим, ранее Кириленко сообщил, что со времени вторжения России в Донецкой области погибли по меньшей мере 88 гражданских жителей. Еще 400 получили ранения.
Смотрите фото и видео обстрела Краматорска: