Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о последствиях удара по Днепру?

В результате удара загорелся терминал одной из логистических компаний. На месте происшествия возник пожар.

В настоящее время информация о масштабах возгорания и других возможных последствиях атаки уточняется. Предварительно пострадавших нет.

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Напомним, враг продолжает уничтожать объекты логистики в разных регионах Украины. В частности, в ночь на 30 июля, российский дрон попал в складские помещения сортировочного терминала "Новой почты" в Полтавском районе. Известно, что погиб один человек. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Компания заявила, что компенсирует объявленную стоимость поврежденных отправлений.

