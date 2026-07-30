Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки удару по Дніпру?

Внаслідок удару зайнявся термінал однієї з логістичних компаній. На місці події виникла пожежа.

Наразі інформація про масштаби займання та інші можливі наслідки атаки уточнюється. Попередньо, постраждалих немає.

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Нагадаємо, ворог продовжує знищувати об'єкти логістики у різних регіонах України. Зокрема, у ніч на 30 липня, російський дрон влучив у складські приміщення сортувального термінала "Нової пошти" у Полтавському районі. Відомо, що загинула одна людина. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували займання. Компанія заявила, що компенсує оголошену вартість пошкоджених відправлень.



