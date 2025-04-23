Россияне нанесли удар по пригороду Одессы, возник ряд пожаров

Поздно вечером 22 апреля россияне нанесли очередной удар по Одесской области. Под прицелом оккупантов оказался пригород Одессы.

Враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА. Россияне атаковали Одесскую область второй день подряд.

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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы.

В результате вражеского удара по Одессе вспыхнул ряд пожаров. По словам Кипера, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Кроме того, он рассказал, что информация о пострадавших уточняется.