Об этом сообщил президент Зеленский.

Что известно об обстреле

Россияне провели атаку на учебное заведение прямо во время занятий.

Всего там находилось 160 студентов. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня российские "Шахеды" нанесли удар по одному из университетов в Киеве – прямо во время занятий. К счастью, студенты находились в укрытии,

– написал Зеленский.

Кроме того, ночью россияне обстреливали Одессу. Повреждены жилой дом и городская инфраструктура.

5 человек ранены, среди них – ребенок.

В Херсоне россияне нанесли удар по зданию спасателей и полиции.

А из-за попадания в Харьковской области без света остались тысячи людей, есть раненые.

К сожалению, реакция мирового сообщества и наиболее влиятельных лидеров на эту очередную эскалацию ударов со стороны России недостаточна. Когда в Европе российско-иранские "Шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "Шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам – это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимы абсолютно четкие и решительные шаги для оказания давления на Россию в связи с этим и для помощи Украине. А это – ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонного производства,

К слову, в ISW отметили, что оккупанты перешли к новой тактике непрерывных ударов по Украине, нанося удары беспилотниками как днем, так и ночью.

Главная цель – нанести максимальный ущерб гражданскому населению и истощить украинскую ПВО.