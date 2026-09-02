Про це повідомив президент Зеленський.

Що відомо про обстріл

Навчальний заклад росіяни атакували просто під час занять.

Загалом там було 160 студентів. На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні російські "Шахеди" вдарили по одному з університетів в Києві – прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті,

– написав Зеленський.

Окрім того, вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру.

5 людей поранені, серед них – дитина.

У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції.

А через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, є поранені.

На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські "Шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "Шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію за це і для допомоги Україні. А це – ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв,

До слова, в ISW зауважили, що окупанти перейшли до нової тактики безперервних ударів по Україні, завдаючи ударів безпілотниками як удень, так і вночі.

Головною метою є завдання максимальної шкоди цивільному населенню та виснаження української ППО.