Россияне наносят удары по Харькову: ОВА призывает находиться в укрытиях

Вечером 21 мая Россия снова начала атаковать Харьковщину. В областном центре уже слышали взрывы. Враг атаковал поселок Циркуны вблизи Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях. По состоянию на 20.08 в области отбой тревоги.

Обратите внимание Российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома Донецкой области

В Харькове раздались взрывы

Около 19.30 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Спустя считанные минуты в областном центре раздались взрывы.

Угроза атаки также сохраняется и для области.

Враг нанес удар по поселку Циркуны возле Харькова. По словам Олега Синегубова, одна ракета С-300 упала в поле, другая попала в частный жилой дом.

К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется,

– заявил Синегубов.

Между тем россияне, которые якобы "совсем не нацисты" радуются сообщениям о взрывах. Говорят, что это "салют" в честь их "победобеседания" после якобы взятия Бахмута, о котором Евгений Пригожин заявил не впервые. И традиционно, россияне, которые зовут себя "денацификаторами", хотят уничтожить всех украинцев.

И не обходится без надежд на "наступление на Харьков" после отступления из Балаклеи, Изюма, Купянска, Волчанская, Лимана, Берислава и Херсона.





Реакция россиян на взрывы в Харькове / Скриншоты

Оккупанты бомбят Енакиево

20 мая во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прогремел мощный взрыв. Пропагандисты сразу же заявили о якобы атаке со стороны ВСУ. Как выяснилось, причиной взрыва стало очередное падение авиабомбы с российского истребителя.

Снаряд упал в районе частного сектора города, в результате чего повреждены жилые дома. Взрыв образовал воронку, глубиной несколько метров. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент, ведь 20 апреля этого года 2 авиабомба с российского истребителя упали на Белгород. Одна из них взорвалась, а другую утилизировали на полигоне.