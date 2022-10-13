Россияне привезли в Украину военных иранского Корпуса стражей исламской революции, – ISW

Россияне атакуют Украину дронами иранского производства "Шахид-136". Есть информация, что для того чтобы научить солдат ими пользоваться, российская армия перебросила особых военнослужащих на оккупированные территории Украины.

Речь идет об военных связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Российское руководство отправило иранских инструкторов на временно оккупированные территории

Вероятно, что россияне направили личный состав с иранскими инструкторами на временно оккупированную территорию Херсона и Крыма. Пока остается неизвестным, сколько именно таких военнослужащих помогают России.

Обратите внимание! Корпус стражей исламской революции – это вооруженное формирование Ирана. Согласно конституции страны, оно работает параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.

В КСИР входят: военно-воздушные силы, сухопутные войска, силы специальных операций "Аль-Кудс", военно-морские силы и полувоенное народное ополчение "Басидж".

В ISW сообщают, что главная задача иранских инструкторов – научить россиян пользоваться дронами-камикадзе. Центр сопротивления заявил, что переброшенные военные КСИР контролируют запуск беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

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Эксперт рассказал, как противодействовать дронам-камикадзе

Силам ПВО удается сбить большинство иранских БПЛА. Однако опасность все-таки остается.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что "шахиды" бывают разных моделей и могут лететь на разной высоте. Это означает, что ПВО должно быть многослойным. Необходимо сбивать беспилотники не только на подлетах, но и на русских базах хранения в глубоком тылу.

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