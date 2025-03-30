"Вывозят детей на полигоны": Россия усиливает террор на оккупированной Херсонщине

Россияне продолжают давление на украинцев разных возрастных категорий, которые остались на оккупированной части Херсонщины. Там ведется тотальный контроль со стороны вражеской администрации и принуждение на интеграцию в систему российского мира.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, добавив, что выжить без российского паспорта невозможно. Так же невозможно получить медицинскую помощь без российских документов.

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Наибольший акцент – на молодежь

Оккупационная власть установила дедлайны, пока украинцы должны получить российские документы. Если они этого не делают и не признают юрисдикцию России на этой территории, – обязаны покинуть родной дом, все имущество, потому что оно будет национализировано.

Давление на детей очень сильное. Россияне продолжают приоритетно работать именно с детьми, молодежью. Продолжается милитаризация через "юнармию", постоянные встречи с участниками так называемой "сво", детей везут на полигоны, дают им оружие,

– рассказал Юрий Соболевский.

Детей возят по территории России, проводят якобы культурный обмен, есть обязательное посещение музеев Второй мировой войны. Такая работа ведется очень мощно, пропаганда работает и давит на людей.

Более того, россияне пытаются максимально ограничить источники информации для украинцев. Зато пропаганда работает круглосуточно. Интернет, телевидение, радио, печатные издания делают акцент на советское прошлое и так называемое "братство народов".

Заметим, враг не прекращает обстреливать Херсонщину. Под вражеским огнем находятся жилые кварталы, гражданские машины, дети. Оккупанты сбрасывают взрывчатку на кареты скорой помощи и медицинские экипажи.