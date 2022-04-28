Россияне наращивают темпы наступления: почти по всех направлениях ведутся интенсивные бои

28 апреля 2022 , 08:20
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Источник:

Генштаб ВСУ

На востоке Украины вражеская армия продолжает наступательные действия. Россияне ведут интенсивные обстрелы практически по всем направлениям.

Наибольшую огневую активность россиян наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом говорится в возведении Генштаба Вооруженных Сил Украины на 6 часов утра 28 апреля.

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Какая ситуация на разных направлениях

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности российских подразделений нет.
  • На Северском – оккупанты хотят удержать резервы ВСУ и не допустить их на восток.
  • На Слобожанском россияне обстреливают из артиллерии Харьков.
  • Основные усилия врага сосредоточены на Изюмском направлении. Россияне хотят пойти в наступление в районах Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Чтобы усилить свое войско, захватчики стащили в Изюм десантников и 500 единиц техники.
  • На Донецком направлении оккупанты хотят окружить подразделения ВСУ. Для этого они собираются форсировать реку Северский Донец.
  • На Северодонецком – враг ведет наступление на Орехово.
  • На Авдеевском – россияне активно открывают огонь, чтобы захватить Марьинку и Очеретино.
  • На Кураховском – наступают в районах Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.
  • Враг хочет ввести в заблуждение и не допустить переброски наших войск на другие направления с Таврического. Также захватчики используют для своей авиации аэродром в Мелитополе.
  • На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на Херсоне, Николаеве и Кривом Роге.

К теме смотрите видео о том, что позиции ВСУ накрывают крылатыми ракетами:

 

Автор: Софія Мінджоса