Оккупанты рисовали фальшивые "самолеты" аж на 9 авиабазах: какая цель врагов

Россия на нескольких авиабазах нарисовала фальшивые "самолеты". В частности, их зафиксировали на аэродромах, которые расположены недалеко от линии фронта.

Сообщения о рисовании россиянами самолетов начали появляться ориентировочно весной и зимой 2023 года. Оккупанты рисовали различные типы самолетов – Су-27 и Су-35, МиГ-31 и даже на аэродроме “Энгельс” – стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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Что известно о так называемых "самолетах" россиян

В 2023 году предполагали, что Россия рисует самолеты, чтобы запутать системы наведения дальнобойных дронов-камикадзе Украины или сбить с толку планировщиков таких атак.

Информационная волна относительно этих действий несколько упала, однако на днях об этом заговорил аналитик Brady Africk. В частности, он рассказал, что фальшивые самолеты россияне нарисовали на 9 аэродромах, включая аэродромы в Крыму.

Насколько это значительная цифра, можем проиллюстрировать хотя бы таким примером – чтобы установить факт, что минимум шесть Су-34 не вернулись назад, и это хорошо, было достаточно спутниковых снимков только по четырем аэродромам,

– объяснили аналитики.

В то же время они отметили, что сразу не понятно, зачем оккупанты рисуют самолеты на аэродромах. Ведь на фотографиях со спутников четко видно силуэты именно фальшивых самолетов – они не имеют тени, нарисованы с плохой детализацией. То есть вполне понятно, что это не настоящий самолет.



Аэродромы с нарисованными самолетами и сравнение их с настоящими / Инфографика Brady Africk



Какая разница между настоящими и фальшивыми самолетами / Инфографика Brady Africk

Именно поэтому аналитики пытались понять цель оккупантов. Ведь вполне понятно, что:

нарисованные самолеты выглядят фальшивыми и на них никто не будет наводить дальнобойные дроны-камикадзе;

спутники радиолокационной разведки не фиксируют фальшивые нарисованные цели.

Кроме того, оккупанты в сообщениях не уделяют внимание фальшивым самолетам.

Зачем оккупанты рисуют самолеты на аэродромах

Аналитики отметили, что большинство российской авиации падает за линией фронта, а спутниковые фото аэродромов – это один из способов посчитать или подтвердить потери врага.

Кроме того, чтобы выяснить природу и характер действий россиян по рисованию самолетов, понадобились долгие наблюдения за несколькими авиабазами оккупантов.

Соответственно можем предположить, что россияне пытались рисовать фейковые "самолеты" в попытках усложнить вероятный подсчет их потерь по спутниковым снимкам. Тем более, что подобная практика фиксировалась именно на авиабазах, размещенных в относительной близости к линии фронта,

– пришли к выводу аналитики.