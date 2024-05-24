Россия впервые смогла нарушить работу Starlink на фронте с помощью мощного оружия, – NYT

Россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, который ВСУ используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников.

Об этом пишут в издании The New York Times.

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Россия использует секретное оружие против украинских Starlink

В издании рассказали, что перед новым наступлением России на Харьковщине воины 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс - спутниковый интернет-сервис Starlink, который солдаты используют для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников. Там отметили, что тот вдруг крайне замедлился.

NYT подчеркнул, что Starlink является критически важным для украинских военных с первых дней большой войны с Россией. В основе нынешних перебоев со связью – усиление препятствий со стороны России, заявили там.

По словам украинских чиновников россияне развернули более мощное электронное оружие и более совершенные средства для вывода из строя системы Starlink.

В издании подчеркнули, что эти успехи России представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российских военных с помощью фронтовой связи и других технологий, но которая находится в обороне от нового российского наступления.

Это, похоже, первый случай, когда россияне вызвали широкомасштабные перебои в работе Starlink. Если им это будет удаваться и в дальнейшем, это может означать тактический сдвиг, что подчеркнет уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, которые предоставляет компания Маска,

– говорится в сообщении.

Там также говорится, что поскольку Соединенные Штаты и правительства других стран сотрудничают со SpaceX, эти перебои также поднимают вопрос о надежности Starlink в борьбе с "технически сложным противником".

В интервью на этой неделе глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что недавние атаки России на Starlink, вероятно, были осуществлены с использованием новых и более совершенных технологий.

По его словам, россияне сейчас "тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это очень важно для нас". Министр цифровой трансформации Украины добавил, что Украина постоянно общается со SpaceX для решения проблем.

В NYT добавили, что SpaceX не ответила на запросы издания о комментариях.

"Мы проигрываем борьбу с радиоэлектронным оружием", – сказал заместитель командира ударного беспилотного батальона "Ахиллес" 92-й бригады с поизвним "Аякс".

"За день до российского наступления Starlink просто выключился, он стал очень, очень медленным", – добавил "Аякс".

Бывшая чиновница Министерства обороны США и эксперт по вопросам радиоэлектронной борьбы Кари А. Бинген, сказала, что Starlink и другие спутниковые коммуникации могут быть нарушены посредством использования радиочастот высокой мощности, которые перегружают линии связи. По ее словам, невидимые атаки, как правило, осуществляются с транспортного средства с большой радиовышкой, прикрепленной сверху.

В NYT подчеркнули, что объяснения перебоев в работе Starlink в Украине в течение последнего года различны.

По словам нескольких экспертов, Россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и терминалами Starlink на земле, используя мощные и точные помехи. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может запутывать сигналы GPS.

Резкое увеличение использования Starlink также может ухудшить обслуживание. В некоторых случаях технические ограничения, направлены на то, чтобы российские войска не могли использовать Starlink, повредили службе украинских военных на линии фронта. В другое время сбои могут быть более случайными, например, в начале этого месяца, когда SpaceX сообщила о проблемах с обслуживанием во всем мире из-за солнечных бурь.

Starlink не продается непосредственно России. Но в этом году украинские чиновники публично забили тревогу из-за того, что Россия использует терминалы Starlink, приобретенные у сторонних поставщиков, что потенциально может подорвать преимущество Украины в сфере связи,

– отметили там.

В издании отметили, что эксперты предупреждали, что Украина чрезмерно зависит от одной компании, которая владеет таким жизненно важным ресурсом, особенно от такого непредсказуемого человека, как Илон Маск. "Но зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится. Существует немного альтернатив для такого всеобъемлющего и надежного сервиса", – резюмировали в издании.