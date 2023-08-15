Украина перекидывает резервы под Купянск, – Череватый о ситуации в Харьковской области

Сейчас Украина перекидывает свои резервы под Купянск. Все для того, чтобы сделать невозможным движение российских оккупантов.

О происходящем возле Купянска в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом пишет 24 Канал.

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ВСУ перекидывают резервы под Купянск

Череватый рассказал, что украинские силы получили четкие приказы на построение эшелонированной обороны под Купянском.

Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага,

– сказал Череватый.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили о том, что оккупанты пытались наступать на Купянском направлении.

Что происходит возле Купянска

15 августа российские захватчики попытались наступать в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Однако украинским воинам удалось отразить наступление врага.

По словам Сергея Череватого, на Купянском направлении российские оккупанты используют против ВСУ "мясные штурмы". Известно, что оккупанты сосредоточили мощную группировку на Лимано-Купянском направлении. Там находится около 100 тысяч личного состава врага.

Сейчас у Купянска продолжаются ожесточенные бои, однако попытки врага зайти в город – бесполезны.

На сегодня Купянское направление является эпицентром боевых действий. В Купянском районе объявили эвакуацию.