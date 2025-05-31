Враг проводит наступательные действия на Запорожье, – Сырский назвал самые горячие направления

Силы обороны сдерживают натиск российской армии на ключевых направлениях фронта, нанося врагу значительные потери. Проводятся активные действия для улучшения тактического положения украинских защитников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.

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Где россияне проводят активные наступательные действия

По словам главнокомандующего, Силы обороны продолжают сдерживать оккупационные войска и наносить им ощутимые потери.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с Россией районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия,

– отметил Сырский.

Сейчас принимаются меры все необходимые меры для повышения устойчивости обороны украинских военных. В частности происходит посылка резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника.

"Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", – добавил главнокомандующий.

К слову, Сырский также рассказал, что за май российские войска потеряли более 34 тысяч бойцов личного состава. Кроме того, с помощью DeepStrike было поражено 58 военных целей на территории России.