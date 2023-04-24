С безразличием к качеству: как россияне научились выживать под санкциями

В британском The Economist подсчитали, что война в Украине обходится путинскому режиму примерно в 62 миллиарда долларов в год (5 триллионов рублей). Это 3% ВВП. В журнале пришли к выводу, что российская экономика смогла устоять под давлением западных санкций.

Качество для россиян не главное

Удалось ей это сделать, перепрофилировав свои рынки сбыта и получив новых партнеров вместо западных. Да, качество продукции хуже (The Economist ссылается на опрос в России, согласно которому 2/3 отметили снижение качества), но массив сохранить удалось.

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Китай продает в Россию вдвое больше, чем в 2019 году. После "Лады" самой популярной маркой автомобиля в России есть китайский Haval. Его ежемесячные продажи выросли на 331% по сравнению с прошлым годом. Резко вырос "параллельный" импорт – несанкционированные продажи с Запада в Россию через третью страну всего лишь можно – от газированных напитков до компьютерных чипов.

В 2022 году импорт из ЕС в Армению таинственно удвоился, а экспорт Армении в Россию утроился. Экспорт телефонов из Сербии в Россию вырос с 8 518 долларов в 2021 году до 37 миллионов долларов в 2022 году. Поставка стиральных машин из Казахстана в Россию возросла с нуля в 2021 году до почти 100 тысяч единиц прошлого года.

В этом месяце Россия отгружала в среднем 3,7 миллиона баррелей в сутки более чем в 2021 году. Март также был успешным месяцем для продажи нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. И это все, напомню, за действующие санкции.

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Поэтому мы не видим ни голодных бунтов, ни резкого падения уровня жизни, ни забастовок со стачками. Деньги, как выяснилось, не проблема. Жить в таких условиях можно неопределенно долго и все ожидания, что российская экономика рухнет – не сбылись.

С одной стороны, потому что западные санкции сильны, но недостаточны. У них много трещин, из-за которых в Россию поступают и товары, и деньги.

Тушенка россиянам ближе чем фуа-гра

Санкции не поддержал незападный мир, вернее тот, кому близки либеральные, демократические ценности. Да, этот "мир" не столь технологичен и современен как западный, но (и это одна из главных причин) вкусы и потребности России не столь изысканны, чтобы выбирая между фуа-грой и говяжьей тушенкой выбирать первое. У средней страны понятие нормы не такое, как у среднебогатой. Запросы россиянина ниже, более примитивны и, соответственно, их легче удовлетворить.

Пора снять розовые очки. Надеяться на то, что россияне восстанут, поскольку ухудшится их уровень жизни, не приходится. По двум причинам:

во-первых, не так сильно и ухудшается;

во-вторых, на восстание нужны лидеры, сила, намек на возможность протеста.

Ничего этого нет и, может быть, и не будет. Легче всего выходить именно из такой парадигмы – протест не будет выглядеть как штурм Зимнего дворца. Есть разовые акции, саботаж, конспиративная и подпольная работа. И это сегодняшний максимум.

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Терпимая экономическая ситуация, низкие затраты на войну, отсутствие протеста, переориентация рынков – все это рисует мрачную перспективу победы над Россией в войне. До тех пор пока ввести в это уравнение понятие "интенсивность". И прежде всего интенсивность боевых действий.

Россия не может быстро восстанавливать свой военный потенциал. Уже сейчас по Украине летят "новые", судя по бортовым номерам, ракеты, произведенные с 2022 года. Все фантазии Медведева по поводу 1500 танков в год – чушь. Нет ни компонентов, ни мощностей, ни рук.

The Economist пишет, что Россия получает военные поставки от союзников. Некоторые артиллерийские снаряды, похоже, прибывают из Китая через Белоруссию. Россия также покупает (как будто гражданские) беспилотники у своего восточного соседа, а также артиллерийские снаряды в Северной Корее. Сообщается, что Иран обменял 60 самолетов Су-35 на несколько тысяч дронов-камикадзе. Одним словом, качество русского оружия снижается, но оно нашло способы избежать его полного количественного истощения.

Как Украине победить Россию

Поэтому "интенсификация". Украина и партнеры должны максимально разрушить то, что помогает России восстанавливаться. Россия заинтересована в медленной войне. Она может себе позволить ее без серьезных последствий. Отсюда и все эти "мирные предложения" и разговоры о "сойтись посредине". Мы не можем. Потому что наша экономика слабее. Запад – не может. Поскольку общая дотация в целую страну отвращает деньги от экономик.

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Ответов на ситуацию может быть два. Первый – сдаться и помириться. Мы этого не рассматриваем. Для Украины это потеря всего. Утрата себя. Страны. Людей. Территории. В прошлом. Будущем. Даже пауза с намеком на дипломатическую – суть проигрыш. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Но не ценой торговли своей страной.

Вторая – воевать. Потому больше оружия, танков, санкций, ограничений. Если поставить высокий темп, Россия его не выдержит. Она может существовать медленно и долго, что и показывает сейчас. Следовательно, надо изменить темп, увеличить его. Она не должна успевать восстанавливаться в военном плане, наполняться деньгами и людьми.

Наступление на фронте и скорость перемен, вот чего Россия не сможет выдержать. Тогда она и посыплется.