Работают комплексно: как оккупанты на Херсонщине превращают школы в очаги пропаганды

Россияне на оккупированных украинских территориях продолжают навязывать свою пропаганду среди местного населения. В зоне их особого внимания, в частности на Херсонщине, – дети и подростки.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что оккупанты также располагают российских военных в бывших школах, медицинских учреждениях и на базах отдыха. Также в оккупированной Запорожской области в школах проводят "уроки мужества" с участием российских солдат.

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Полностью милитаризируют детей

За время российской оккупации на Херсонщине численность местного населения снизилась как минимум втрое по сравнению с мирным временем.

Люди выехали, и соответственно школы не загружены детьми. Поэтому остались пустыми очень много помещений. Россияне используют их или для размещения своих военных, или для проведения каких-то милитаристских мероприятий,

– объяснила Вирлич.

Школы, которые открыли россияне, полностью милитаризируют детей, используя любые методы.

Оккупанты распространяют новые напечатанные учебники с российской пропагандой. Причем они эти учебники печатают по несколько раз в год и постоянно подвозят. И весной завозили, и накануне учебного года. В этих учебниках кроме пропаганды, очень много ненависти к Украине, к ее союзникам, в частности, Великобритании и Польше,

– подчеркнула она.

Также россияне, по ее словам, проводят много спортивных и культурных мероприятий в честь так называемых российских военных, которых дети даже не знают и чьи имена не запоминают.

Однако постоянно вкладывается в память детей "глорификация" российских военных и ненависть к Украине,

– заметила журналистка.

Кроме того, оккупанты с весны 2024 года усилили милитарные кружки вроде "Юнармии". Таких организаций очень много.

Это некие неонацистские группировки, которые полностью скопированы с гитлеровских времен и переориентированы на нынешнюю Россию. Проводятся милитарные представления для детей и при их участии, постоянно демонстрируют фильмы о войне – и современные, и, в основном, старые, советские. То есть они работают комплексно,

– отметила Евгения Вирлич.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе 5 детей подорвались на мине, трое из них находились в тяжелом состоянии. Дети нашли ее во дворе своей школы, разбитой после боевых действий. Россияне пытались скрыть эту историю, но она получила огласку.