Россияне не будут скрывать, – в ОП считают, что обстрелы критической инфраструктуры увеличатся

Оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру. Накануне российские военные нанесли удар по критическому гидротехническому объекту в Кривом Роге.

Вероятно, в ближайшее время обстрелы критической инфраструктуры увеличатся. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Захватчики не скрывают намерений

Как отметил Подоляк, с самого начала полномасштабного вторжения россия пытается нанести нам максимальный ущерб. И она будет продолжать это делать. Так, оккупанты увеличат количество обстрелов критической инфраструктуры крылатыми ракетами, и уже не будут маскировать это.

Если раньше россияне это делали и говорили о том, что где-то рядом с местом обстрелов якобы был расположен военный объект, то сейчас они не пытаются ничего скрыть. Они открыто говорят, что наносят удары по гидротехнике, трансформаторам, ТЭЦ, транспортным узлам. Это понятная тактика войны,

– сказал он.

Мы понимали намерения россии, так что подготовились

Советник главы ОП заверил, что Украина позаботилась о физической защите определенных объектов. Понятно, что мы не можем полностью перекрыть всю плотину. Но в Кривом Роге уже сделали все для того, чтобы не было подтопления города.

"Мы готовы к таким атакам россии. А наши партнеры понимают, что нужно ускорить передачу Украине систем ПВО и ПРО, чтобы таких эксцессов было как можно меньше", – подчеркнул он.

оккупанты хотят отвлечь внимание от "отрицательного наступления"

Подоляк отмечает, что такими атаками россияне пытаются отвлечь внимание от своего "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск из Харьковского в Донецкое направление".

"Думаю, россияне готовы к новым "масштабным перегруппировкам" и "отрицательным наступлениям" в будущем. Для россиян с пропагандистской точки зрения важно не то, как они ведут себя на фронте. Ведь они уже не сомневаются в том, что будут терпеть поражение", – сказал он.

Захватчики радуются тогда, когда наносят нам боль и вред. "Вот убили у нас ребенка, а они уже парады готовы устраивать", – подчеркнул Подоляк.

Именно поэтому для россиян важно показывать картинки, что они разрушили у нас ту или иную станцию, чтобы они могли поразвлечься.

Мы совсем на другом уровне развития. Поэтому когда мы обращаем внимание на наших братьев меньших, скажем так, людей неандертальского или кроманьонского типа, давайте понимать, что это дикие люди,

– добавил Подоляк.

У россиян нет возможности увеличить ресурсы

"Безусловно, они, с точки зрения военного руководства, понимают, что им нужно бить только по гражданской инфраструктуре, потому что никаких возможностей ресурсно увеличить состоятельность своей армии у них уже нет", – отметил советник.

Это не значит, заметил Подоляк, что у них вообще нет ресурсов. К сожалению, у них еще есть несколько снарядов, их довозят через Крым.

"Мы это все видим и сегодня, на мой взгляд, ключевая задача наших ребят для того, чтобы уменьшить риски, с точки зрения минимизации потерь и т.п. – максимизировать удары по полевым складам россии", – подытожил он.

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