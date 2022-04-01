Россияне не хотели выпускать мариупольцев из Бердянска: те смогли преодолеть сопротивление

Российские захватчики блокировали жителям Мариуполя возможность эвакуироваться автобусами из Бердянска. Однако мариупольцам удалось одолеть вражеское сопротивление.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в сети, что утром 1 апреля идет посадка людей в эвакуационные автобусы, следующие из Бердянска в Запорожье.

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Мариупольцы смогли преодолеть сопротивление россиян при эвакуации

По предварительной информации, по состоянию на 09.20 колонну загрузили на 50%. Андрющенко отметил, что основная проблема снова состоит в том, что россияне не впускают автобусы в Бердянск и не очень охотно пропускают людей садиться в них уже в самом городе.

Утром наши мариупольцы почти мирным штурмом преодолели сопротивление россиян не выпустить людей из города.

– подчеркнул советник мэра.

Для обратного движения из Запорожья в Бердянск также сформировали колонну, которая собирается отправиться в Бердянск.

Ситуация в Мариуполе критическая

Что касается Мариуполя, то город остается заблокированным для въезда и очень опасен для выезда собственным транспортом. К тому же оккупанты с 31 марта категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город.

"До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными", – написал Андрющенко. Он отметил, что незаметно, что у россиян есть реальное желание предоставить возможность мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорией.

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