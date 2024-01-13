"Билет в один конец": российские морпехи не хотят идти на штурмы на левобережье Херсонщины

На Херсонском направлении уменьшилось количество российских подразделений "Шторм Z". Вместо этого оккупанты сосредоточили там отряды морпехов и десантников. Но они отказываются идти на штурм на левобережье.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в разговоре с 24 Каналом рассказал о российском военном морпехе, который отказался выполнять боевое задание на левом берегу Днепра. Его задержали и, по словам депутата, оккупант находится в СИЗО.

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"Такие сообщения были и раньше, потому что многие расценивают такую боевую задачу на левый берег, как билет в один конец. Фактически даже эвакуацию очень сложно обеспечить. Река Днепр является такой природной фортификационной линией, которую особенно в осенне-зимний период пересекать сложно и она находится, как на ладони", – объяснил он.

Наши военные удачно используют БПЛА для разведки и ликвидации личного состава и техники врага на данном направлении.

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Российский враг не отступает от своих планов вернуть утраченные позиции, в том числе и на Херсонщине. Впрочем, украинские защитники сдерживают их, несмотря на сверхсложные погодные условия.

"Наши ребята отбивают атаки, которые (продолжаются – 24 Канал) постоянно. Российские оккупанты (бьют – 24 Канал) по этим плацдармам. Мы видим ежедневные сообщения и сведения сколько отражено атак. Десяток атак минимально на день делают оккупанты, но наши морпехи там их уничтожают и военную технику, которую оккупанты направляют именно на эти плацдармы вместе с атаками. Мы понимаем, невероятно высокую цену – жизнь наших ребят, морпехов, которые находятся на этих плацдармах", – добавил Сергей Хлань.

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