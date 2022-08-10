Оккупанты не оказывают никакой помощи раненым солдатам, даже с контузиями и обморожением

Служащие армии россии не получают должной помощи даже, если получили ранения на поле боя. Родные солдат жалуются, что никого на войне "даже лечить не хотят".

Об этом стало известно из жалоб людей на минобороны в прокуратуру россии, где россияне указывают, что солдат как можно скорее возвращают в бой. Письма обнародовали журналисты расследователи 10 августа. Кстати, по возвращении на фронт российских солдат часто бросают просто гибнуть.

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Раненых россиян как можно быстрее возвращают на фронт

В общем, родные российских военных в прокуратуру жалуются по поводу разных вещей. В частности, есть обращения, даже подтверждающие зверства и мародерство в рядах вооруженных сил россии. Однако вопрос лечения подниматься настолько часто, что можно сделать отдельное журналистское расследование.

В частности, интересно заявление от женщины, муж которой с 23 апреля попал в военный госпиталь в Белгороде. Она писала, что военнослужащий пострадал от контузии, но так и не было "проведено должного лечения, обследования. Лечить не хотят".

Говорят "таких как ты много, и это просто психологическая травма, руки ноги целые, можно и дальше воевать". Хотелось бы узнать, на каком основании не проводится обследование, или не производится МРТ, лечат только цитрамоном. У мужчины есть неврологические проявления контузии (головные боли, потеря памяти, замедленная речь, боли позвоночника). Ему нужно обследование и последующее лечение,

– писала расстроенная россиянка.

Другая жена писала о муже, который служит по контракту в части 62 295 и тоже участвует в "спецоперации". Мол, служащий получил ранение, попал в госпиталь, а там только хотят поскорее отправить его на фронт. Автор обращения указала, что служащих в больнице "возят на МРТ за деньги самих военнослужащих, а затем еще забирают результат этих обследований, ставят не те диагнозы".

Гвардейца бросили воевать с осколочным ранением головы

Особенно "интересным" можно считать письмо матери ефрейтора Ниязова Артема Михайловича. 21-летний парень служит по контракту в воинской части 71211 – это 331 гвардейский парашютно-десантный полк.

Женщина написала, что первые ранения ее сына в "спецоперации" были в марте. Тогда у него были контузия, осколочное ранение мягких тканей головы и обморожение ног ІІ степени. В полевом госпитале его продержали всего 2 суток. За это время никакого лечения и медицинского обследования не проводили, а факт получения контузии и осколочного ранения головы в госпитале не зафиксировали. Как пишет мать гвардейца, "в связи с большим количеством раненых".

После "выписки из госпиталя" парня снова направили в подразделение. Продолжал воевать он уже с постоянной головной болью, частичной потерей слуха и зрения. Однако страдать служащему российской гвардии пришлось недолго. Уже 19 апреля он снова получил ранения – на этот раз уже были минно-взрывная и черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. В тот же день его доставили вертолетом в 39 отдельный медицинский отряд, а оттуда уже в госпиталь 98 дивизии села Казначеевка в Белгородской области.

Несмотря на полученные травмы и симптомы заболевания (головокружение, головные боли, частичная потеря памяти, слуха и зрения), лечение моему сыну не проводится. Несвоевременная диагностика и отсутствие соответствующего медицинского лечения могут иметь необратимые последствия, угрожают жизни и могут привести к инвалидности,

– жалуется женщина, которая отправила сына на захватническую войну.

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