Рытье окопов не поможет: россияне обречены на всех участках фронта

Согласно появившейся в открытых источниках информации о составе сил российских оккупантов, можно убедиться в факте их абсолютной неспособности вести масштабные наступательные действия.

Россияне "с гордостью" захватывают улицу маленького города

Чтобы объяснить, почему россияне сейчас ограничены в возможностях вести полноценные наступательные действия, следует использовать такую меру как батальон – тактическая группа. Да, ее сейчас сложно применить к россиянам по ряду причин, но это показательная мера.

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Итак, согласно нынешним данным, в составе оккупантов, размещенных на территории Украины, есть:

личный состав – 369 тысяч, что соответствует комплектации 460 БТГ;

1764 танка, что соответствует 160 БТГ;

4289 ББМ или 129 БТГ;

2994 единицы ствольной артиллерии или 249 БТГ;

890 РСЗО или 74 БТГ.

То есть вы видите полное несоответствие всей этой массы штатной комплектации БТГ. Именно поэтому у россиян уже давно нет классических БТГ, а есть адаптивные гомункулусы типа Шторма и ему подобных. Но важно не это, а то, что в таком составе они лишены функционала.

После того как потери в личном составе и технике привели к исчезновению БТГ как класса, русская армия все меньше стала наступать на широком фронте. По мере увеличения потерь и деградации комплектации подразделений она стала ограничиваться по узким направлениям и локациям.

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И вот, по состоянию на 26 апреля 2023, имея на территории Украины 369 тысяч своих войск, российское командование с гордостью сообщает в очередном ежедневном отчете не о захвате области, района, города или села, а о захвате улицы в маленьком городке Бахмут.

Оккупанты не способны вести оборонные действия

Самое интересное, что вся эта масса, загнанная в Украину, не способна не только наступать широким фронтом и захватывать области и районы, но и вести полноценные оборонные действия. Кроме того, расскажите мне хотя бы один пример успешной обороны россиян при контрнаступлении ВСУ?

Удержать северный плацдарм в обороне они не смогли. Харьковщину не удержали. Правобережье Херсонщины так же, хотя там природно каналы позволяли вести длительную оборону и не только, но нет. А потому сколько бы и где россияне не выкопали окопов…

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Что самое интересное в этой истории, так это то, что имея всю эту массу на территории Украины, без какого-либо для себя результата, россияне ослабили контингент на территории самой России, которая практически не прикрыта. Что самое смешное, самый ослабленный контингент у них во временно оккупированном Крыму.

Мрачные "гении" завели себя в еще более патовую ситуацию, чем они были, например, в июле 2022 года, когда очевидность суицидальности их присутствия на правом берегу была более чем очевидной. Аналогичная картина сейчас вырисовывается практически на всех плацдармах оккупированных территорий.