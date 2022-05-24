Россияне не оставляют надежд форсировать Северский Донец под прикрытием реактивной артиллерии

Российские оккупанты сосредоточились на окружении Северодонецка. Но для этого им нужно перейти реку Северский Донец.

Противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк. Однако им препятствует река Северский Донец, которая не позволяет наступать с севера, чтобы окружить эту городскую агломерацию. Это им нужно, чтобы захватить всю Луганскую область и выйти на админграницу с Донецкой областью.

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Но с форсированием реки Северский Донец у российских кафиров постоянно случаются невзгоды. Причина в том, что сама река довольно извилистая, с крутыми берегами, поросшими лесом. Следовательно, найти подходящее место для переправы не так просто.

Одно из таких мест было около поселка Белогоровка. И там россиян даже совершили несколько попыток переправы. Но все оказались не только неудачными, но и катастрофическими, когда украинские войска накрыли огнем врагов в момент переправы.

Например, 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 человек. А количество разбитой российской военной техники здесь рассчитывается уже сотней. В их числе как танки и другая бронетехника, так и катера. Фактически россияне потеряли технику одной батальонной тактической группы. Эти потери стали для россиян самыми одномоментными с начала войны против Украины .

Батальон, который Россия отправляла в Белогоровку, в полном составе отказался идти на переправу

И все же кафиры таки стремятся создать понтонную переправу через реку, чтобы опрокинуть свои войска. Это им также нужно, чтобы выйти на трассу Бахмут – Лисичанск. Контроль над этой трассой позволит им "перерезать" поставки украинской армии в Лисичанске. Пока трасса под контролем украинской армии, но постоянно обстреливается россиянами.

В Генштабе ВСУ сообщают, что не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Это к западу от того места, где кафиры пытались форсировать реку в предыдущие разы.

Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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