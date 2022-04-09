Россияне не оставляют попыток удержать позиции на админгранице Херсонской области, - Генштаб
9 апреля 2022 , 19:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты перекидывают свои силы на Восток, чтобы попытаться оцепить зону ООС. Вместе с тем уходить с Юга враг не собирается.
Украинские герои постепенно оттесняют врага из южных регионов Украины. Враг не собирается сдаваться и пытается удержать позиции.
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Границы Херсонской области
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты хотят удержаться на административных границах Херсонской области. Наши воины оттесняют вражеские войска и защищают наши земли.
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